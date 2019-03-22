Центробанк повысил базовый прогноз средней цены на нефть марки Urals в 2019 году с 55 до 60 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

В 2020—2021 годах цена на нефть Urals прогнозируется на уровне 55 долларов за баррель.



При этом Банк России отмечает риски, связанные с волатильностью на мировых товарных и финансовых рынках.

«Сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Несмотря на рост нефтяных цен с начала текущего года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными», — говорится в сообщении.