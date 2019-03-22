Темпы роста российской экономики во второй половине 2019 года ускорятся. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу. Она подчеркнула, что это произойдет из-за реализации нацпроектов.

«Мы оставили неизменным прогноз по ВВП на этот год, несмотря на уточнение некоторых параметров по цене на нефть. Это связано прежде всего с действием бюджетного правила, которое позволяет во многом сделать экономический рост менее зависимым от цен на нефть», — прокомментировала она.

​Центробанк прогнозирует рост ВВП РФ до 1,7% в 2019 году Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Мы раньше и сейчас ожидаем, что в первой половине года может быть некоторое замедление темпов роста ВВП, это связано и с повышением НДС. Мы продолжаем рассчитывать, что повышение темпов роста ВВП будет связано с тем, что более активно начнут реализовываться национальные проекты, начнут осуществляться и государственные расходы, и инвестиционные проекты», — подытожила она.