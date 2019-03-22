Минтруд предлагает расширить спектр земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства с использованием средств материнского (семейного) капитала. Проект соответствующих поправок к федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как напоминает Минтруд, в настоящее время при распоряжении средствами материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства лицу, получившему государственный сертификат на маткапитал, одновременно с заявлением о распоряжении указанными средствами необходимо представить в числе других необходимых документов копию документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, право его постоянного (бессрочного) использования, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право аренды земельного участка либо право безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для индивидуального жилищного строительства.



Предлагается внести изменения в закон, обеспечивающие возможность направления средств материнского капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом участке, указано в пояснительной записке к проекту.