Правительство России одобрило законопроекты, предполагающие введение административной ответственности для работодателей, запрещающих своим сотрудникам менять банк, в который переводится их зарплата, следует из документа на сайте Кабмина.

«Одобрить проекты федеральных законов «О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести их в Государственную думу в установленном порядке», — отмечается в документе.



Срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении банка, предлагается увеличить с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты. По мнению Кабмина, предлагаемые изменения исключат риски невыполнения норм трудового законодательства, будут способствовать предупреждению трудовых споров и правонарушений, а также развитию конкуренции на рынке банковских услуг.



Законопроекты рассмотрены и одобрены 11 марта на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

