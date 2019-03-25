Минфин РФ предлагает законодательно запретить переводы средств граждан в пользу организаторов нелегальных лотерей и онлайн-казино, уведомление о начале разработки соответствующих поправок в законы о лотереях и о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр размещено на официальном портале проектов нормативных актов.

Министерство сообщает о подготовке законопроекта, который направлен на «совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети Интернет путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц в пользу организаторов такой деятельности».

Предполагаемый срок вступления поправок в силу — январь 2020 года. Решение о подготовке проекта было принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в декабре прошлого года, говорится в сообщении.

На данный момент деятельность казино запрещена на территории России, за исключением особых игорных зон, однако в Интернете распространены нелегальные онлайн-казино, с которыми власти пытаются бороться. Роскомнадзор в прошлом году заблокировал около 1,5 тыс. ресурсов, связанных с незаконным онлайн-казино Azino 777, а ФНС запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V., которая является его оператором.

Депутаты Госдумы также планировали разработать законопроект об ответственности за изготовление и размещение рекламы таких казино.