Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть на заседании наблюдательного совета «ВЭБ.РФ» безвозмездную передачу акций Связь-Банка от ВЭБа в собственность РФ.

«Рассмотрим целый ряд корпоративных вопросов и ряд сделок, включая сделку по безвозмездной передаче акций Связь-Банка от ВЭБа в собственность Российской Федерации, то есть в казну Российской Федерации», — сказал председатель правительства.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин занимается подготовкой проекта о передаче Связь-Банка в казну.