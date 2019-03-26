Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что после внесения всех необходимых в настоящее время изменений в Налоговый кодекс вводится мораторий на изменение принятых решений на ближайшие шесть лет. Об этом глава правительства заявил в ходе расширенной коллегии Минфина. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кабмина.

«Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться. После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что решение об увеличении ставки НДС до 20% было «непростым», тем не менее его удалось компенсировать другими действиями.

«Мы приняли непростое, скажем прямо, но принципиальное решение в сфере налогов. С этого года НДС повышен до 20%. Решение, действительно, было совсем не легким. Рассматривались разные варианты. Напомню, нам нужно было найти ресурсы для реализации национальных проектов и одновременно не допустить сильного негатива для промышленности, торговли. Поэтому мы сбалансировали это решение тем, что сохранили льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксировали на постоянной основе ставки тарифа страховых взносов на уровне 30% и провели налоговый маневр в нефтяной отрасли», — отметил Медведев.