МФК «Смсфинанс» улучшила оценку риска заемщиков по краткосрочным PDL-займам («займы до зарплаты»). Это стало возможно в результате добавления скорингового балла Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в скоринговую модель «Смсфинанс», говорится в пресс-релизе бюро.

«Для нас важно, что внедрение скоринга МФО НБКИ повысило эффективность действующей скоринговой модели МФК «Смсфинанс», — говорит директор департамента рисков МФК «Смсфинанс» Евгений Рыбаков. — Применение скоринга МФО не только укрепило нашу защиту от недобросовестных заемщиков, но и позволило улучшить обслуживание ответственных клиентов. При этом стоит отметить простоту интеграции и использования скоринга МФО НБКИ, а также скорость и точность оценки кредитного риска применительно именно к сегменту краткосрочных займов».

Математическая модель скоринга МФО НБКИ учитывает 1 тыс. различных факторов, базирующихся не только на многолетнем опыте работы всего российского розничного кредитования, но и на знании специфики его микрофинансового сектора. Построение данной модели было основано на анализе более 300 млн кредитов и займов, содержащихся в базе НБКИ, из которых более 40 млн приходится именно на краткосрочные займы. При этом проведенный анализ продемонстрировал существенные различия в том, что касается предсказательной силы для прогноза дефолта PDL-займов и классических кредитов.



«Скоринг МФО НБКИ был разработан специально для участников микрофинансового рынка и относится к последнему поколению скоринговых моделей, — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — По сути, это не только единственный скоринговый продукт на рынке PDL-займов, но и, без сомнения, самый мощный инструмент прогнозирования кредитного риска в этом сегменте розничного кредитования. При этом эффективность скоринговой модели, ее стабильность и прогнозное качество продолжают расти, ежемесячно обогащаясь тысячами новых записей из базы НБКИ».

