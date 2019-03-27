Новым крупнейшим партнером KFC в России стал консорциум ВТБ, Marathon Group, арабского Al Nahdha Investment и других инвесторов. Теперь ему принадлежит почти четверть всех ресторанов сети в стране, пишет РБК .

В ноябре 2018 года ВТБ и группа инвесторов, в том числе арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group, стали владельцами 100% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс», следует из данных СПАРК. Это ООО — «самый крупный партнер компании Yum! Brands Russia & CIS, отвечающий за рост и развитие бренда KFC в России», следует из описания компании на портале hh.ru. Ранее это юридическое лицо не фигурировало в объявлениях для найма сотрудников.

«ВТБ Капитал» (инвестиционное подразделение ВТБ) «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ. Представитель Marathon Group также подтвердил, что инвестиционная группа является совладельцем компании — крупнейшего российского франчайзи KFC.

Сделка по продаже «Интернэшнл Ресторант Брэндс» была закрыта 31 октября 2018 года, уточнила Ирина Гущина, представитель офиса Yum! Brands — владельца бренда KFC в России и СНГ. В сделку вошли 180 российских ресторанов KFC, которые ранее напрямую принадлежали Yum! Brands и были выделены в отдельную компанию. Продажа — часть глобальной стратегии материнской компании Yum! Brands по увеличению доли франчайзинговых ресторанов до 98% до конца 2018 финансового года, пояснила РБК Гущина.

Как уточняет информагентство, 100% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» принадлежит ООО «Кьюэсар Инвестментс», в котором структура владения выглядит следующим образом:

банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлены через три компании, в которых банк является владельцем);

у инвестиционной Marathon Group доля косвенного владения в ООО через кипрские офшоры — 23,53%. В числе основных активов инвестгруппы — сеть «Магнит», ряд компаний фармацевтической отрасли;

у арабского Al Nahdha Investment доля косвенного владения — 14,75%. Группа инвестирует в различные классы активов — от акций и облигаций до фондов private equity и хедж-фондов, а также является одним из крупнейших девелоперов недвижимости в Абу-Даби;

у Lavenior Investments Limited доля косвенного владения — 46,97%. Ее владельцем через цепочку компаний является офшор с Британских Виргинских островов Cosimo Holdings Limited. Бенефициар этой компании неизвестен, другие участники сделки его не раскрывают.

Коммерческие условия сделки стороны не раскрыли. По оценке управляющего партнера Falcon Advisers Игоря Кованова, 180 ресторанов могли быть оценены в шесть EBITDA. Как утверждает источник РБК, EBITDA проданных точек в прошлом году могла быть в диапазоне 21—26 млн евро, таким образом, актив мог обойтись в 126—156 млн евро.

Американская сеть фастфуда KFC (Kentucky Fried Chicken) работает в России с 1993 года. Сейчас в России более 750 ресторанов KFC, из них собственных (которые принадлежат российскому Yum! Brands через ООО «Ям Ресторантс Раша») — около 50. Большинство ресторанов KFC в России открывают франчайзинговые партнеры. До сделки с консорциумом крупнейшим из них был польский холдинг Amrest, которому на конец 2018 года принадлежало 178 российских ресторанов KFC. Еще 30 ресторанов у «Эй Кей Ресторантс Раша», которое принадлежит владельцам «Шоколадницы» и с февраля 2019-го структурам Сбербанка.

«Дочка» Сбербанка стала совладельцем KFC в России «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем почти 10% в компании-франчайзи сети KFC. Инвестиции пойдут в развитие сети, в течение трех лет франчайзи планирует увеличить число ресторанов с нынешних 30 до 100.

В ВТБ свой интерес к KFC объяснили тем, что видят «большой потенциал в дальнейшем развитии рынка общественного питания в России». Самый привлекательный сегмент этого рынка, с точки зрения инвестора, — рестораны, которые специализируются на гамбургерах и блюдах из курицы, а KFC, в свою очередь, — «лидер в своем секторе, объемы которого растут двузначными темпами». Как рассказывал РБК один из собеседников, «сделка с KFC носит абсолютно инвестиционный характер, поскольку показатели компании более чем впечатляющие».

KFC планирует расти за счет франчайзинговой модели бизнеса и в течение нескольких следующих лет расширить сеть ресторанов в России. Ранее сообщалось, что в планах Yum! Brands — увеличить количество ресторанов KFC с России и СНГ с нынешних 758 до 1 тыс. к 2020 году.



РБК напоминает, что сейчас ВТБ принадлежит также 19,98% российского бизнеса Burger King.