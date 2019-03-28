В 2018 году в Банк России поступило 16,8 тыс. жалоб от граждан на микрофинансовые организации (МФО), следует из презентации регулятора, представленной на MFO Russia Forum 2019.

По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 32,8%. ЦБ связывает это с увеличением объема выдачи микрозаймов. На 1 октября совокупный портфель МФО вырос в годовом выражении на треть до 148,6 млрд рублей.

Кроме того, увеличилась доля жалоб клиентов МФО на порядок взыскания задолженности, отметил начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков. Если в 2017 году на эту группу претензий приходилось 68,4% обращений, то в 2018-м — уже 75,6%.