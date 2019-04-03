Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу представителя акционеров и бывшего руководства АО «КБ «Банк Торгового Финансирования» (КБ «БТФ») на решение о признании организации банкротом, говорится в материалах суда. Заявители обжаловали в апелляции решение столичного арбитража от 16 января.

Арбитраж Москвы в январе удовлетворил заявление Центрального банка России о признании банкротом БТФ.

ЦБ 28 сентября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации. Бизнес-модель БТФ в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. При этом ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 45% от кредитного портфеля.

Объективное отражение стоимости принадлежащих БТФ объектов недвижимости по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей кредитной организации, свидетельствующее о наличии в ее деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Также банком систематически проводились непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, сообщил ЦБ.