Чистая прибыль группы «РЕСО» по МСФО за 2018 год выросла почти на 71% и достигла 26,7 млрд рублей. Эта прибыль стала рекордной для компании.

Сборы группы за 2018 год выросли на 14% и составили 114 млрд рублей против 100 млрд рублей за 2017 год.

Наибольший рост наблюдался в сегментах страхования имущества — с 13,6 млрд до 16,6 млрд, рост — на 22%, ДМС — с 11,5 млрд до 16,8 млрд рублей, рост на 46%, и страхования жизни и от несчастных случаев — с 3,6 млрд до 9,4 млрд рублей, рост в 2,6 раза.



Результат от страховой деятельности компаний группы «РЕСО» превысил 24,8 млрд рублей. Результат инвестиционной деятельности вырос почти в три раза — с 6,3 млрд до 18,8 млрд рублей.