Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на 6,5 млрд долларов, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк. Это минимальное значение с 1997 года, когда регулятор начал публиковать такую статистику, отмечает РБК.



Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на 22,4 млрд долларов, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь 15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

Рекордно плохой результат 2018 года во многом связан именно с низким объемом новых поступлений, обращает внимание главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. «Достаточно значительные изъятия из капитала сочетаются со снижающимся притоком. Это снижение началось еще в 2017 году, а в 2018-м проявилось сильнее. Если раньше многие компании воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкционных трений», — поясняет Орлова.

Статистика ЦБ говорит о все меньшей интегрированности России в мировой рынок прямых инвестиций, считает она.

Сальдо участия в капитале (поступления минус изъятия) стало отрицательным впервые с 2015 года. Для сравнения: в 2016 году приток по иностранным инвестициям в капитал компаний составлял 18,2 млрд долларов, а в 2017-м — 9,7 млрд. В отрицательной зоне этот показатель по итогам года ранее находился только три раза: в 2003 году (минус 2,1 млрд долларов), 2012-м (минус 866 млн) и в 2015-м (минус 445 млн), следует из данных ЦБ.

Общий объем инвестиций нерезидентов в компании нефинансовых секторов (с учетом реинвестирования доходов и инвестиций в долговые инструменты) по итогам 2018 года составил 5,9 млрд долларов. Ниже он был только в 1994—2002 годах.

Впрочем, на основе данных ЦБ нельзя точно сказать, насколько велика в прямых инвестициях доля реальных иностранных инвесторов, так как часть вложений приходится на зарубежные офшоры российского происхождения. На статистику, например, влияет перевод крупных холдингов из зарубежных юрисдикций в российскую. Но если бы он был масштабным, то мог бы повлиять и на приток зарубежных инвестиций в статистике ЦБ, а он, наоборот, снижается, отмечает Орлова.

