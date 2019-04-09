Существуют серьезные риски снижения темпов мирового экономического роста. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на Апрельской конференции ВШЭ.

«Есть риски по мировой экономике. Мы видим, что меры денежно-кредитной политики и бюджетного стимулирования уже не работают, мы видим большие долги, накопленные в бюджетной системе в Европе, Америке, Китае. Все шаги по стимулирующим мерам исчерпаны. Поэтому сейчас многие организации пересматривают прогнозы по экономическому росту в этом году», — сказал он.

Фактором, негативно влияющим на экономический рост, также являются торговые войны, добавил Силуанов.



В России рост экономики, по прогнозу, в текущем году должен составить 1,3%, но этот показатель может измениться. «Мы сможем получить темпы роста экономики не ниже, а выше, чем это заложено в прогнозе», — отметил Силуанов.