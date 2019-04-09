Данные о рекордном оттоке инвестиций из России могут быть неточными из-за невозможности отследить объем реинвестиций российского капитала. Такую точку зрения высказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах XX Апрельской конференции НИУ ВШЭ.

Ранее регулятор опубликовал статистику, согласно которой прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на 6,5 млрд долларов. Это минимальное значение с 1997 года (с этого момента такую статистику предоставляет ЦБ). Зарубежные инвесторы, которые участвуют в капиталах российских компаний, изъяли вложения на 22,4 млрд долларов, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь 15,9 млрд долларов. По словам Юдаевой, ситуация с прямыми иностранными инвестициями могла быть лучше.

«Конечно, замедление мы видим. К конкретно этим цифрам я бы относилась с некоторой осторожностью, потому что они делаются по международным методологиям, и у нас нет возможности «очищать» данные статистические от реинвестиций российского капитала. Если эти цифры означают, что у нас капитал стал меньше убегать, а потом забегать, с самого начала оставаться в стране, вполне возможно, что ситуация не ухудшилась с иностранными инвестициями. Но хочу подчеркнуть, что не только из цифр, но и из фактических данных мы видим сейчас гораздо меньше новостей о том, что открываются какие-то предприятия с иностранным участием. И конечно, хотелось бы вернуть эту тему в фокус внимания», — отметила первый зампред ЦБ.