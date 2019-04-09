Повышение ставки НДС с 18% до 20% окажет положительное влияние на российскую экономику во второй половине 2019 года. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на XX Апрельской конференции НИУ ВШЭ.

«Мы ожидали снижения темпов роста, потому что вводили дополнительный НДС, с одной стороны. И эти деньги, которые мы должны были получить в бюджет и направить в экономику в виде уже инвестиций, реализации нацпроектов, по нашим оценкам, должны поступить в экономику где-то ближе ко второй половине года», — сказал вице-премьер.

Новая ставка налога на добавленную стоимость начала действовать с 1 января 2019 года.