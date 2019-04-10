Участники рынка должны определиться с комиссиями за эквайринг до конца 2019 года, следует из дорожной карты, представленной на заседании специальной рабочей группы по вопросам комиссий за безналичную оплату, сообщают «Известия» .

Кроме согласованных ранее предложений снизить банковский интерчейндж в социальной сфере и при крупных покупках, предлагается кредитным организациям пересмотреть комиссии для постоянных клиентов, которые получают в банках не только услугу эквайринга, но и другие. Также рекомендовано выровнять ставки по детским товарам в разных магазинах. Еще одно предложение — начислять плату за эквайринг только в рублях. Сейчас она может взиматься и в иностранной валюте.

Предложения ретейла по снижению комиссий при покупках бытовой техники и электроники, продукции легкой промышленности, товаров для отдыха, спорта и туризма, а также при интернет-торговле в документ не включили.

Участники рынка не договорились о снижении комиссий за эквайринг Ретейлеры отказались ставить подписи в меморандуме.

Главный недостаток документа, по мнению главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, не столько в отсутствии каких-либо пунктов, сколько в размытости формулировок при определении конкретных шагов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк или в крайнем случае правительство должны активизировать переговоры и простимулировать участников на конкретные действия, добавил он.

В пресс-службах ФАС и ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о результатах совещания. В Минфине «Известиям» сообщили, что на мероприятии рассматривались вопросы расширения сферы осуществления безналичных платежей.

По словам источников в кредитных организациях, ставки по соцтоварам и услугам можно уменьшить с 1,7—1,9% до 0,5% уже во II квартале 2019-го. При этом участники рынка согласовали уменьшение комиссий по этой группе примерно до 1% уже к осени.