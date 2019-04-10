Участники рынка должны определиться с комиссиями за эквайринг до конца 2019 года, следует из дорожной карты, представленной на заседании специальной рабочей группы по вопросам комиссий за безналичную оплату, сообщают «Известия».
Кроме согласованных ранее предложений снизить банковский интерчейндж в социальной сфере и при крупных покупках, предлагается кредитным организациям пересмотреть комиссии для постоянных клиентов, которые получают в банках не только услугу эквайринга, но и другие. Также рекомендовано выровнять ставки по детским товарам в разных магазинах. Еще одно предложение — начислять плату за эквайринг только в рублях. Сейчас она может взиматься и в иностранной валюте.
Предложения ретейла по снижению комиссий при покупках бытовой техники и электроники, продукции легкой промышленности, товаров для отдыха, спорта и туризма, а также при интернет-торговле в документ не включили.
Ретейлеры отказались ставить подписи в меморандуме.
Главный недостаток документа, по мнению главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, не столько в отсутствии каких-либо пунктов, сколько в размытости формулировок при определении конкретных шагов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк или в крайнем случае правительство должны активизировать переговоры и простимулировать участников на конкретные действия, добавил он.
В пресс-службах ФАС и ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о результатах совещания. В Минфине «Известиям» сообщили, что на мероприятии рассматривались вопросы расширения сферы осуществления безналичных платежей.
По словам источников в кредитных организациях, ставки по соцтоварам и услугам можно уменьшить с 1,7—1,9% до 0,5% уже во II квартале 2019-го. При этом участники рынка согласовали уменьшение комиссий по этой группе примерно до 1% уже к осени.