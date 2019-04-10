Россия имеет все возможности, чтобы создать сети 5G к 2024 году или даже раньше, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах Международного арктического форума.

«Я думаю, у нас есть все возможности, чтобы решить эту задачу к 2024 году, а возможно, и раньше», — ответил он на вопрос, будут ли созданы сети 5G в России к 2024 году.

В начале апреля в госкорпорации «Ростех» заявили, что сформируют план развития и подготовят условия для создания беспроводной связи пятого поколения (5G) на основе российской инфраструктуры до 2024 года, а первые пилотные проекты будут реализованы в ближайшие несколько лет.



В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4—3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению. В начале апреля «Ведомости» сообщили, что президент РФ Владимир Путин поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот военных в диапазоне 3,4—3,8 ГГц.

В январе Акимов по итогам совещания с операторами по вопросу развития 5G заявлял, что намерен предложить своему руководству создать национальный комитет, основной задачей которого будет являться высвобождение необходимого для 5G радиочастотного спектра.