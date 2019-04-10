В Уфе прокуратура в судебном порядке признала незаконной деятельность компании, имеющей признаки финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку деятельности потребительского кооператива «ИнвестсоцВКЛАД» в части законности привлечения денежных средств граждан. Установлено, что кооператив с 2018 года размещал в средствах массовой информации рекламные объявления о привлекательности своей деятельности и финансовой выгоде для граждан и принимал от них денежные вклады», — говорится в сообщении ведомства.

При этом организация не является кредитной и не имеет выданной Банком России лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, фирма не вела инвестиционную или иную деятельность в целях удовлетворения материальных и иных потребностей вкладчиков.

«Таким образом, деятельность компании имела признаки финансовой пирамиды», — резюмирует Генпрокуратура.

В связи с этим прокурор района в судебном порядке потребовал признать незаконной и прекратить деятельность потребительского кооператива «ИнвестсоцВКЛАД» по привлечению средств граждан во вклады. Суд удовлетворил исковое заявление надзорного ведомства.

Ранее прокуратура добилась вынесения судом аналогичного решения в отношении потребительского кооператива «СоцВклад», имеющего одного владельца с ПК «ИнвестсоцВКЛАД».

В настоящее время в отношении председателя ПК «ИнвестсоцВКЛАД» правоохранительные органы также возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).