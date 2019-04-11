Размер среднего чека в марте 2019 года остался примерно на февральском уровне, увеличившись на 1 рубль, или 0,2%. Он составил 574 рубля. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга «Ромир».

По сравнению с мартом 2018 года средний чек вырос на 1,2%, или 7 рублей.

«Рост величины среднего чека не дотянул даже до размера официальной инфляции в 0,3%. За год же средний чек прибавил скоромные 7 рублей, или 1,2%, что также несопоставимо с накопленной за период инфляцией в 5,3%», — отмечает «Ромир».

В обеих столицах средний чек в марте продемонстрировал отрицательную динамику. Так, в Москве он снизился на 0,5% — с 761 рубля в феврале до 757 рублей в марте, за год чек уменьшился на 2,9%. В Санкт-Петербурге сокращение среднего чека за месяц составило 2,4% — с 736 рублей до 718 рублей, снижение за год составило 5,3%.