Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года срока неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей (ИП). Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 16 апреля, сообщает ТАСС.

Согласно документу, взамен бумажного кассового чека организации и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом, должны будут обеспечить возможность покупателю получать этот чек через демонстрацию QR-кода. Также эти организации смогут применять один удаленный кассовый аппарат.

При осуществлении расчетов в виде зачета или возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физлицами за услуги в сфере образования, охраны и жилищно-коммунального хозяйства, предусматривается формирование одного кассового чека, содержащего сведения о всех таких расчетах, совершенных в период до одного календарного месяца. Формировать чек можно будет в течение до пяти дней.

Также пользователи ККТ сферы ЖКХ смогут печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать кассовый чек только по запросу клиента.

Ранее Минфин РФ предложил на год продлить отсрочку по применению новой контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников.