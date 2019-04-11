Внешний долг РФ вырос в I квартале текущего года, свидетельствует опубликованный Центробанком комментарий «Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 апреля 2019 года».

По предварительной оценке ЦБ, внешний долг России на 1 апреля составил 467,8 млрд долларов, увеличившись в течение I квартала 2019 года на 13,8 млрд долларов.

«Наиболее существенное влияние на динамику показателя оказало увеличение задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг», — поясняют в Банке России.

В опубликованном ранее в четверг «Обзоре рисков финансовых рынков» за март регулятор указал, что рост объема вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа за отчетный месяц (120,4 млрд рублей) стал максимальным за последние 18 месяцев, а рост вложений за I квартал (272,2 млрд рублей) полностью покрыл отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 года (224,5 млрд).



ЦБ: приток иностранного капитала на рынок ОФЗ в марте ускорился Доля нерезидентов в общем объеме рынка ОФЗ выросла с 25,5% на 28 февраля 2019 года до 26,2% на 29 марта.

Также ЦБ отметил в обзоре продолжившийся в марте рост объема вложений нерезидентов в суверенные еврооблигации РФ. Минфин 21 марта разместил новый выпуск еврооблигаций объемом 3 млрд долларов и осуществил доразмещение еврооблигаций на сумму 750 млн евро, при этом нерезиденты купили 76% и 80% объема этих бумаг соответственно. Общий прирост вложений нерезидентов в еврооблигации за март составил 2,673 млрд долларов.