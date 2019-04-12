СК «Согласие» выплатила государственной корпорации по космической деятельности («Роскосмос») 4,655 млрд рублей за гибель ракеты-носителя «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-10». Срок урегулирования данного страхового случая стал одним из самых коротких на рынке космического страхования, говорится в сообщении компании.



11 октября 2018 года при запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-10» произошла авария ракеты-носителя. «Союз МС-10» не был выведен на орбиту из-за проблем с одним из боковых блоков ракеты-носителя «Союз-ФГ». Российско-американский экипаж воспользовался спускаемым аппаратом. Запуск космического корабля был застрахован в СК «Согласие» на 4,655 млрд рублей. После предоставления всех необходимых документов, предусмотренных договором страхования, заявленное событие было признано страховым случаем. СК «Согласие» при участии ведущих российских и западных перестраховщиков произвела выплату страхового возмещения.

Ранее Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) выплатила перестраховочное возмещение по этой аварии в размере 229,3 млн рублей в пользу «ВТБ Страхование» и 475 млн рублей страховой группе «СОГАЗ». Также в перестраховании этого риска участвовал «Ингосстрах».

«Риски по данному договору были перестрахованы в высокорейтинговых страховых и перестраховочных компаниях России и Запада. Выражаем благодарность коллегам за быструю и слаженную совместную работу по урегулированию убытка, — комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. — Наша компания выполнила обязательства перед страхователем в полном объеме и в короткие для столь значительного события сроки».