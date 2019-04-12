Доход премьер-министра РФ Дмитрия Медведева за 2018 год составил 9,9 млн рублей против 8,57 млн рублей годом ранее, свидетельствует опубликованная в пятницу на официальном сайте Кабмина декларация о доходах и имуществе.

Средний ежемесячный доход Медведева в прошлом году составлял 826,5 тыс. рублей.

В части имущества и транспортных средств в декларации премьера изменений не произошло. В собственности у главы правительства находятся квартира площадью 367,8 кв. м и автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Также он на 49 лет арендовал земельный участок площадью 4 700 кв. м. Супруга премьера в 2017 году ничего не заработала, в собственности у нее автомобиль Volkswagen Golf и два машино-места (16,2 кв. м и 16,3 кв. м).