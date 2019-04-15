Рост объема валютных депозитов в первые месяцы 2019 года может быть связан с укреплением рубля. Такое мнение высказали газете «Известия» эксперты, комментируя тенденцию, на которую обратили внимание в Институте экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

Как указано в «Мониторинге экономической ситуации в России», объем вкладов в иностранной валюте в начале года увеличился на 4,6%, или 4,1 млрд долларов, и достиг 92,5 млрд долларов. Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1%, или 221 млрд рублей.

Эксперт: в России сохраняется кредитная модель финансового поведения домашних хозяйств Устойчивость такой финансовой модели невозможна в долгосрочной перспективе без возобновления стабильного роста реальных доходов.

«Рост (объема) валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля, как это ни парадоксально на первый взгляд. Снижение стоимости иностранных валют дает возможность желающим сбалансировать свой портфель сбережений», — объяснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай предполагает, что переток средств обеспечили состоятельные граждане с относительно высоким уровнем финансовой грамотности, так как вкладывать в валюту при сильном и стабильном рубле — это рациональное поведение.

Кроме этого, прирост валютных вкладов может быть связан с ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики Центробанка, добавляет аналитик Международного финансового центра Дмитрий Иногородский.

Как прогнозирует Михаил Хромов, в целом валютная структура остается сбалансированной, незначительное увеличение объема валютных вкладов вряд ли ведет к дополнительному росту рисков. По словам Дмитрия Иногородского, в этом году рубль скорее ослабнет к доллару, чем укрепится, то есть ставка на валюту может сыграть.