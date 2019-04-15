В 2019 году из-за новых регуляторных требований некоторым участникам микрофинансового рынка придется покинуть рынок, а оставшимся — снизить выдачи и смириться с падением доходности бизнеса, сообщает «Коммерсант» .

За 2018 год портфель микрофинансовых организаций (МФО) вырос на 35% — до более чем 152 млрд рублей, свидетельствует обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Доля займов граждан в общем портфеле за последние четыре года выросла с 68% до 81%. При этом увеличилась и концентрация рынка: на топ-20 и топ-100 МФО по величине портфеля в 2018 году пришлось 56% и 84% соответственно. Объем выданных микрозаймов за 2018 год вновь стал рекордным — около 320 млрд рублей, увеличившись на 64 млрд рублей по сравнению с 2017-м.

Впервые за последние годы в 2019 году выдачи микрозаймов могут показать негативную динамику, уменьшившись на 10—15% по сравнению с 2018 годом, предупреждают в «Эксперт РА». С начала этого года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности заемщика по договору потребительского займа: максимальная ставка для заемщика снизилась с 850% до 547% годовых, а с 1 июля 2019 года она не сможет превышать 1% в день, то есть 365% годовых. Также вводится спецпродукт вместо займов до зарплаты, по нему можно выдать заемщику до 10 тыс. рублей на 15 дней, максимальная переплата — не более 3 тыс. рублей.

По мнению председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, объем сокращения рынка будет зависеть от дальнейших решений регуляторов и властей. «Если изменения будут происходить в рамках пропорционального регулирования, в среднесрочной перспективе можно ожидать ухода с рынка примерно 20% МФО, — считает он. — Если же будут приняты в текущем виде представленные на этой неделе в Госдуму инициативы, такие как увеличение минимального размера капитала МКК до 5 миллионов рублей, можно ожидать и сокращения реестра до 35%».

Как пояснил ведущий аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин, значительная часть молодых игроков не обладает необходимыми компетенциями для продолжения работы, многие из них не смогут адаптироваться. Вероятно, на горизонте двух-трех лет рынок покинут 1—1,2 тыс. компаний, добавил он.