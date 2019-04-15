Численность безработных россиян может увеличиться к 2024 году с текущих 3,5—4 млн человек до 7,7—7,8 млн и составить 9,6—9,7% от численности рабочей силы из-за повышения пенсионного возраста в России, говорится в статье «Прогнозирование конъюнктуры рынка труда в условиях современных институциональных реформ» доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития Алексея Кашепова, сообщает РБК .

Согласно прогнозным расчетам, численность трудоспособного населения в России увеличится с 82,3 млн в 2018 году до 88,6 млн в 2024-м, численность рабочей силы с учетом дополнительного вовлечения на рынок труда части мужчин в возрасте 60—64 лет и женщин 55—59 лет к 2024 году составит 80,6 млн человек. По оценке экономиста, дополнительный прирост рабочей силы из-за повышения пенсионного возраста может составить порядка 4 млн в 2024 году. Также при сохранении параметров роста ВВП, производительности труда спрос экономики на рабочую силу будет иметь тенденцию к росту, но в целом изменится незначительно, полагает Кашепов. Численность занятых в экономике в 2024 году оценивается в 72,8—72,9 млн человек. Таким образом, число безработных может составить 7,7—7,8 млн человек, или 9,6—9,7% от прогнозной численности рабочей силы, подводит итог экономист. При этом новые нормы о защите трудовых прав могут иметь отрицательные последствия, которые пока трудно поддаются прогнозированию, предупредил Кашепов в своей статье.

Минэкономразвития ожидает увеличения численности рабочей силы с 75,8 млн в 2018 году до 76,3 млн человек в 2024 году (против 80,6 млн у Кашепова), так как в условиях «динамичного экономического роста» спрос на труд также будет расти. Так, согласно официальному прогнозу правительства, пенсионная реформа не приведет к росту безработицы.

По мнению заместителя директора Центра трудовых исследований Ростислава Капелюшникова, безработица вряд ли увеличится, потому что повышение пенсионного возраста будет проходить на фоне снижения общей численности рабочей силы.