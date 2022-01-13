СМИ: реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году

Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году, пишут «Известия», ссылаясь на федерального чиновника, информацию подтвердили представители отрасли. Документ предполагает трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Итоговый вариант концепции, который участники обсуждения называют «план Б», Минфин должен был представить правительству до 15 декабря, сказал источник.

В настоящий момент отрасль обсуждает с Минфином и ЦБ вариант трансформации накоплений стандартной схемы НПО, требования к которой еще уточняются, сообщил гендиректор «СберНПФ» Александр Зарецкий. По его словам, предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС. В рамках обсуждаемой концепции застрахованные лица в ПФР должны иметь те же возможности, что и застрахованные лица в НПФ, то есть свободно переводить накопления в негосударственные фонды, уточнил Зарецкий.

Лента новостей СМИ: власти обсуждают очередную схему реформы накопительных пенсий «План Б» содержит идею стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием. 27.09.2021 09:19

В Минфине сообщили, что гарантирование вложений в НПФ по аналогии с системой страхования вкладов прорабатывается в соответствии с поручением президента. Два высокопоставленных участника обсуждения уточнили, что речь идет о планке до 1,4 млн рублей по аналогии с депозитами. Предполагается, что сумма будет выплачиваться через Агентство по страхованию вкладов. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что обсуждается освобождение от НДФЛ средств, перечисляемых в накопительную систему, в размере до 6% от дохода или зарплаты и дифференцированное софинансирование в зависимости от уровня достатка. Он предложил застраховать всю сумму пенсионных накоплений — такого подхода, по словам источников, придерживается и рынок. Аксаков также ожидает внесения в Госдуму законопроекта о реформе накопительных пенсий в этом году.

По словам источника в одном из крупнейших НПФ, ЦБ предварительно одобрил введение налогового вычета, но Минфин пока не обозначил свою позицию. Также концепция реформы предусматривает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО, отметил другой собеседник издания. «Замороженные» деньги, накопленные до 2014 года, можно будет использовать для первого взноса, пояснил он.