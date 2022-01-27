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НПФ СберБанка в 2021 году выплатил клиентам более 7 млрд рублей

27.01.2022 15:20
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

НПФ СберБанка в 2021 году выплатил клиентам свыше 7 млрд рублей. Такие данные представил «Сбер», уточнив, что это на 9% больше аналогичных показателей 2020 года.

Клиентами фонда сегодня являются более 10 млн человек. Из них 8,7 млн формируют пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, 1,8 млн человек — по индивидуальным пенсионным планам и с помощью корпоративных пенсионных программ.

Выплаты по обязательному пенсионному страхованию составили 4,49 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выплаты по ОПС выросли на 15%. «Среди клиентов фонда растет число людей, достигших пенсионного возраста. Таким образом, увеличиваются и объемы выплат, которые им предназначены», — поясняет «СберНПФ».

Регулярные выплаты по ОПС сегодня получает 19,6 тыс. застрахованных лиц. Это также на 15% больше аналогичных показателей прошлого года. Единовременную выплату по ОПС получили в прошлом году 78,5 тыс. человек.

Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению составили в прошлом году 2,75 млрд рублей. Негосударственную пенсию — выплаты по индивидуальным пенсионным планам, а также в рамках корпоративных пенсионных программ — сейчас получает 36 тыс. клиентов «СберНПФ». Это на 5% больше аналогичных показателей прошлого года.

Генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий также обращает внимание на то, что за год количество заявлений на получение пенсии, поданных онлайн, выросло в два раза.

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Эксперт службы заботы о клиентах
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Комментарии

2
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Ехидна_1
27.01.2022 17:21
<p>"НПФ СберБанка в 2021 году выплатил клиентам свыше 7 млрд рублей".</p>
<p>"Клиентами фонда сегодня являются более 10 млн человек".</p>
<p>То есть Сбер расщедрился выплатить за год в среднем по 700 рублей на человека! "Узнаю брата Колю"...</p>
5
SL/TP
27.01.2022 20:23
<p>Ехидна_1,</p>
<p></p>
<p>А если многие накопили 5-6 тысяч рублей, то какие там выплаты? Смех да и только. Начальники НПФ лучше прибыльность фонда увеличивали бы, вот народ и потянулся бы за длинным рублем. Но с прибылью далеко не ахти.</p>
1

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