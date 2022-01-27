НПФ СберБанка в 2021 году выплатил клиентам более 7 млрд рублей

НПФ СберБанка в 2021 году выплатил клиентам свыше 7 млрд рублей. Такие данные представил «Сбер», уточнив, что это на 9% больше аналогичных показателей 2020 года.

Клиентами фонда сегодня являются более 10 млн человек. Из них 8,7 млн формируют пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, 1,8 млн человек — по индивидуальным пенсионным планам и с помощью корпоративных пенсионных программ.

Выплаты по обязательному пенсионному страхованию составили 4,49 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выплаты по ОПС выросли на 15%. «Среди клиентов фонда растет число людей, достигших пенсионного возраста. Таким образом, увеличиваются и объемы выплат, которые им предназначены», — поясняет «СберНПФ».

Регулярные выплаты по ОПС сегодня получает 19,6 тыс. застрахованных лиц. Это также на 15% больше аналогичных показателей прошлого года. Единовременную выплату по ОПС получили в прошлом году 78,5 тыс. человек.

Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению составили в прошлом году 2,75 млрд рублей. Негосударственную пенсию — выплаты по индивидуальным пенсионным планам, а также в рамках корпоративных пенсионных программ — сейчас получает 36 тыс. клиентов «СберНПФ». Это на 5% больше аналогичных показателей прошлого года.



Генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий также обращает внимание на то, что за год количество заявлений на получение пенсии, поданных онлайн, выросло в два раза.