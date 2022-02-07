Инвестиционная доходность фондов по средствам ОПС снова оказалась ниже инфляции

Второй раз за пять лет инвестиционная (до вычета всех вознаграждений) доходность НПФ по средствам обязательного пенсионного страхования (ОПС) оказалась ниже инфляции по итогам 2021 года, пишет «Коммерсант». Об этом свидетельствуют расчеты издания на основе предоставленной фондами информации и их оперативной отчетности. Средневзвешенная доходность топ-10 НПФ по ОПС, полученная от распоряжения в 2021 году средствами пенсионных накоплений, составила 4,7% годовых, тогда как инфляция достигла 8,4%. Таким образом, ни одному из крупнейших НПФ не удалось переиграть прошлогодний рост цен.

Отставание доходностей фондов и управляющих от инфляции было связано со значительным ростом цен. Для борьбы с ней ЦБ в 2021 году провел несколько раундов повышения ключевой ставки, как результат, основной инструмент, находящийся в портфелях НПФ и УК, подлежащих переоценке, — государственные и корпоративные облигации, — подвергся обесценению. Субиндекс ОФЗ активов пенсионных накоплений за прошлый год потерял 7%, корпоративных облигаций — увеличился лишь на 0,5%.

Наибольшие доходности смогли показать фонды, которые ранее сформировали непереоцениваемые по рыночной стоимости облигационные портфели — «до погашения» и оцениваемые по амортизированной стоимости. Самый большой такой портфель был создан НПФ СберБанка, который и стал лидером по доходности среди крупнейших частных фондов, показав за прошлый год, по оценке издания, прирост пенсионных накоплений — 7% годовых.

Помочь распоряжающимся пенсионными накоплениями организациям отыграть слабые показатели рынка бондов в прошлом году могли бы вложения в акции, субиндекс их полной доходности вырос за этот период на 18,8%. По словам начальника инвестиционного отдела «Национального» НПФ (доходность — 2,1% годовых) Дмитрия Пятыгина, «данный класс активов оказал существенное положительное влияние на итоговый показатель доходности за 2021 год» — доходность по портфелю акций составила около 15%.