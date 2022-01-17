Исследование: россияне откладывают на пенсию 7,4 тыс. рублей в месяц

Примерно каждый тринадцатый опрошенный россиянин (7,7%) регулярно откладывает деньги на пенсию, направляя на эти цели в среднем 7,4 тыс. рублей в месяц, пишут «Известия», ссылаясь на исследование СберНПФ. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 1,4 процентного пункта. Мужчины сберегают больше женщин: 8,6 тыс. рублей против 6,3 тыс. рублей, респонденты 40—50 лет — больше молодежи (18—30 лет): 10,1 тыс. рублей против 7,4 тыс. рублей. Наибольшие накопления по стране делают жители Махачкалы (по 13,2 тыс. рублей в месяц), Казани и Кирова (по 12,6 тыс. рублей), Ярославля (11,8 тыс.). Петербуржцы и москвичи тратят на это в среднем чуть меньше — 11,7 тыс. и 11 тыс. соответственно. При этом 8,7% граждан рассматривают возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие три — пять лет. Чаще всего о финансовой стороне старости думают люди в возрасте 50—60 лет. В этой группе накопления делают 8,5% респондентов, что вдвое больше, чем среди 18—30-летних, а также россияне с высоким уровнем заработка, характеризующие свой доход как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8%).

Основной причиной накоплений более половины (51,4%) опрошенных назвали неуверенность в том, что государственной пенсии им хватит на комфортную жизнь. 41% респондентов не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, 5,5% создают себе возможность не работать в старости, а 2,6% не хотят обременять детей. Основным инструментом для формирования сбережений являются рублевые банковские вклады (74,8%), уточнила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова. Почти четверть опрошенных, откладывающих на пенсию (23,6%), хранят наличные дома, а на третьем месте по популярности — вложения в недвижимость с целью ее перепродажи (13%), услугами НПФ сегодня пользуются всего чуть более 5%. Число людей, пользующихся пока еще альтернативными инвестиционными и накопительными инструментами, неуклонно растет, отметила Алымова.

Лента новостей Россиянам объяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления Пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе. Повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии, не изменило правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, рассказали агентству «Прайм» в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

08.12.2021 09:39

В НПФ «Открытие» привели данные своего опроса, проведенного во II квартале прошлого года, согласно которому на пенсию копят 11% россиян, при этом 82% считают, что начинать откладывать нужно как можно раньше. По результатам еще одного исследования фонда в конце 2021 года самым популярным инструментом для управления накоплениями остается банковский депозит (37%). Наиболее популярны пенсионные накопления у экономически активных граждан в возрасте 40—50 лет, оценили в НПФ «Открытие». В пенсионном фонде ВТБ фиксируют значительный рост интереса к программам негосударственного пенсионного обеспечения в течение всего 2021 года. Число клиентов фонда по этим программам выросло более чем на треть, сообщила гендиректор фонда Лариса Горчаковская. По ее словам, средний ежемесячный взнос составляет 8,8 тыс. рублей в месяц, а самая активная группа — люди в возрасте от 38 до 50 лет.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, треть респондентов ничего не знают о пенсионной формуле, по которой рассчитывается пенсия, пишет РБК. Участников спрашивали, считают ли они справедливой пенсионную формулу для расчета пенсии по возрасту граждан, родившихся позже 1967 года. Ответ «Ничего не знаю о пенсионной формуле» выбрали 34% опрошенных. Больше всего ответивших таким образом — среди людей до 34 лет (38%). По 31% — среди граждан от 35 до 44 лет и от 45 лет и старше. Еще 29% заявили, что не считают такой способ расчета пенсии справедливым, с ними не согласились и ответили «да» лишь 5%. Еще 32% участников опроса затруднились с ответом.

Чаще всего респонденты предлагали вернуть прежний возраст выхода на пенсию, отменить пенсионные баллы, а также перейти на более прозрачную и понятную систему расчета пенсии. Кроме того, предлагалось учитывать в формуле инфляцию, а также уровень цен и тарифов в конкретном регионе. Часть опрошенных предложили вернуться к старому порядку расчета пенсий в зависимости от стажа и размера зарплаты, а также отказаться от солидарной пенсионной системы и ввести личную накопительную систему с наследованием пенсионного капитала.