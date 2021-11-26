Россиянам объяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления

Пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе. Повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии, не изменило правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, рассказали агентству «Прайм» в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.



Гражданам, у которых сформированы пенсионные накопления, могут осуществляться следующие выплаты:

Единовременная выплата (выплачивается разово). Данная выплата положена гражданам, у которых расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии.

Срочная пенсионная выплата (выплачивается ежемесячно в течение десяти лет или дольше в зависимости от выбора пенсионера). Данная выплата может быть установлена, если пенсионные накопления формировались за счет взносов по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также средств материнского капитала, направленных на формирование пенсионных накоплений.

Накопительная пенсия (выплачивается ежемесячно пожизненно). Накопительная пенсия устанавливается, если ее размер составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения.

«За оформлением пенсионных накоплений необходимо обращаться в ПФР либо — если человек перевел накопления в негосударственный фонд — в НПФ. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего гражданина. Кроме того, если гражданину при жизни была назначена срочная пенсионная выплата, но до его смерти она полностью не выплачена, остатки средств пенсионных накоплений также выплачиваются правопреемникам умершего гражданина. Для этого правопреемникам необходимо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления: в ПФР или НПФ», — заключили во «ВНИИ труда».