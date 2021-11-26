Россиянам объяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе. Повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии, не изменило правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, рассказали агентству «Прайм» в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
Гражданам, у которых сформированы пенсионные накопления, могут осуществляться следующие выплаты:
«За оформлением пенсионных накоплений необходимо обращаться в ПФР либо — если человек перевел накопления в негосударственный фонд — в НПФ. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего гражданина. Кроме того, если гражданину при жизни была назначена срочная пенсионная выплата, но до его смерти она полностью не выплачена, остатки средств пенсионных накоплений также выплачиваются правопреемникам умершего гражданина. Для этого правопреемникам необходимо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления: в ПФР или НПФ», — заключили во «ВНИИ труда».