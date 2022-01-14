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Комиссия Кабмина одобрила поправки об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

14.01.2022 16:20
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ТАСС

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Сегодня одобрен проект поправок в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%», — сказал Жуков, уточнив, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Жуков заметил, что сейчас пенсия «проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей». В 2021 году ее средний размер составил 17 481 рубль.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Реформа накопительных пенсий, вероятно, не принесет ничего полезного для пенсионеров, сама концепция таких пенсий должна быть отменена, заявил РИА Новости лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

 14.01.2022 08:39

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