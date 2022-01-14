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Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий

14.01.2022 08:39
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РИА Новости

Реформа накопительных пенсий, вероятно, не принесет ничего полезного для пенсионеров, сама концепция таких пенсий должна быть отменена, заявил РИА Новости лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее «Известия» сообщили, что законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Уточнялось, что документ будет предполагать трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).

«Сообщения эти я видел, а вот законопроекта — нет. Но что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине, который ведет подготовку документа, не придумают», — сказал Миронов, комментируя инициативу.

Политик считает, что концепция накопительной части пенсии вовсе должна быть отменена, в то время как критерии расчета пенсии — исходить из реальных экономических показателей. Главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, Миронов назвал стаж, размер зарплаты и особые условия труда.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

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