Проблемы среднего класса (домохозяйств с доходом от 75% до 200% медианы доходов в стране) могут привести к политической нестабильности, способной помешать инвестициям и экономическому росту, предупреждает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщают «Ведомости» .

Численность среднего класса в развитых государствах уменьшается, а уровень жизни его представителей долгие годы снижается: 30 лет назад средний класс составлял 64% населения стран, теперь — 61%, говорится в докладе организации.



Пятая часть домохозяйств из среднего класса тратит больше, чем зарабатывает, согласно ОЭСР, поэтому им пришлось брать больше кредитов, в том числе из-за этого они стали считать свое положение менее устойчивым, а шансы представителей молодого поколения стать средним классом снизились.

Чтобы достичь статуса среднего класса, необходимо иметь работу обоим супругам и как минимум одному из них обладать высокой квалификацией, утверждают эксперты ОЭСР, а сейчас также каждый шестой представитель среднего класса рискует потерять работу из-за автоматизации.

Чтобы остановить этот тренд, ОЭСР рекомендует снизить налоги для среднего класса и повысить их для богатых, а также принять меры, чтобы затормозить рост стоимости недвижимости, образования и здравоохранения, а эксперты предлагают реформировать рынок ипотеки, принять меры к сокращению быстрорастущих расходов на здравоохранение, изменить политику в области образования, иммиграции, инфраструктуры, регулирования, налогов, рынка труда, бюджетирования и планирования.