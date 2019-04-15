Количество микрофинансовых организаций в РФ снизилось до 1 989: в период с июля 2011 года из реестра было исключено более 7 тыс. компаний, следует из данных реестра МФО на сайте Банка России.

По данным ЦБ, в апреле число микрофинансовых организаций снизилось ниже 2 тыс. и достигло 1 989. Всего начиная с 8 июля 2011 года было зарегистрировано 9 212 МФО. Из них 7 223 уже были исключены из реестра МФО. Последние десять организаций были исключены 12 апреля, 10 апреля — еще одна.

С 28 января текущего года максимальный размер процентов, которые МФО могут начислять по микрозайму, не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, с 1 июля 2019 года до января 2020-го — в два, а затем — в полтора раза. Также предусматривается ограничение ежедневной процентной ставки на уровне 1,5% с дальнейшим снижением до 1%. Кроме того, вводится специализированный финансовый продукт: заем без обеспечения размером не более 10 тыс. рублей на срок до 15 дней. Наконец, запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали «черные кредиторы».