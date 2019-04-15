Совет службы финансового уполномоченного утвердил ставки взносов для страховщиков, работающих с финомбудсменами на добровольной основе, при обращениях граждан. Об этом сообщает пресс-служба финансового уполномоченного.

«Ставка взноса для страховых организаций, взаимодействующих с финансовым уполномоченным на добровольной основе, определена в размере 15 тысяч рублей. Совет службы своим решением дифференцировал указанную ставку в зависимости от исхода рассмотрения дела финансовым уполномоченным и установил, что в случае, когда финансовый уполномоченный принимает решение об удовлетворении требований потребителя, размер ставки составит 22 500 рублей, а при принятии решения об отказе в удовлетворении его требований — 0 рублей», — говорится в сообщении финомбудсмена.

Если рассмотрение дела прекращается без вынесения решения суда в связи с его урегулированием, размер ставки может составлять от 3 750 рублей до 15 тыс. рублей в зависимости от этапа, на котором прекращается рассмотрение спора.

При обращении к управляющему третьего лица, которому потребитель уступил право требования, размер взноса составит 15 тыс. рублей.