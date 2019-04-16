Арбитраж Москвы утвердил оценку в 3,08 млрд рублей для спорного пакета акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG) из дела Калви, который следствие оценивает в 600 тыс. рублей, сообщает РБК .

В обмен на этот пакет банк «Восточный» простил кредит на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро (ПКБ), само ПКБ купило его за 2,77 млрд рублей у кипрского офшора Balakus за три недели до соглашения с банком, говорится в решении Арбитражного суда Москвы. Столичный суд в ноябре заказывал независимую оценку этого пакета, а в феврале утвердил ее результаты: согласно им, акции IFTG стоят 3,08 млрд рублей.

Сделка с бумагами IFTG лежит в основе дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и пяти его деловых партнеров, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» поддержать погашение кредита ПКБ в 2,5 млрд рублей пакетом акций IFTG, оцененным в 3 млрд рублей, тогда как его стоимость составляла всего 600 тыс. рублей.

За четыре месяца до ареста Калви ПКБ подало в арбитраж Москвы иск против своего же гендиректора Максима Владимирова, утверждая, что акции IFTG стоили больше, чем долг перед «Восточным», а Владимиров, погасив кредит акциями, совершил невыгодную для ПКБ сделку, занизив их стоимость на 604 млн рублей. Проведя собственную оценку, суд решил, что сумма пакета сопоставима с объемом долга ПКБ — чуть выше 3 млрд рублей, и в удовлетворении иска отказал. Решение было вынесено 18 февраля 2019 года, через четыре дня после задержания Калви с партнерами.

Заявитель по делу Baring Vostok впервые рассказал о своих претензиях Он опровергает версию инвестфонда о корпоративном конфликте в банке «Восточный».

По мнению партнера адвокатского бюро А2 Михаила Александрова, для уголовного дела против Калви и партнеров оценка акций IFTG не является обязательной, так как сделана в рамках арбитражного производства. «Защитники Калви могут попробовать приобщить это к уголовному делу и всячески к этому апеллировать», но в уголовном деле могут фигурировать другие оценки, заключает он.