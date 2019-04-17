Письмо появилось в связи с массовыми хищениями средств у физлиц, когда мошенники использовали технологию подмены номера

ЦБ разослал банкам письмо «О противодействии кредитному мошенничеству» за подписью зампреда Дмитрия Скобелкина, направленное на борьбу с хищением средств у клиентов-физлиц с использованием техники подмены номера. В документе регулятор настоятельно рекомендует кредитным организациям в срок до 30 мая определить и представить в ЦБ списки номеров телефонов, которые используются банками только для приема входящих звонков от клиентов, сообщает «Коммерсант» .

Также необходимо представить перечни телефонных номеров, которые используются для звонков клиентам банков. Кроме того, ЦБ рекомендует банкам при обслуживании клиентов в системе телефонного банкинга в автоматическом режиме использовать дополнительный параметр аутентификации (секретный код).

В Центробанке сообщили, что номера телефонов банков необходимы для подготовки механизма противодействия злоумышленникам. Регулятор работает в этом направлении по договоренности с Минкомсвязью, операторами связи, Роскомнадзором, МВД и крупнейшими российскими банками.

В банках, где входящие номера публичны и отделены от исходящих, полагают, что данная мера может быть действенной.

В «Билайне» считают, что «требуется более комплексное сложное техническое решение». В МТС уверены, что «предлагаемые меры позволят решить проблему, если банки будут своевременно сообщать операторам «белые» списки номеров и стыки, с которых могут поступать легальные звонки клиентам, а также «черные» списки номеров, звонки с которых должны быть закрыты сразу у всех операторов связи».

По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, введение дополнительного идентификатора при звонке клиента на автоинформатор может лишить мошенников возможности узнавать остаток по счету клиента, что сузит количество информации о клиенте и сделает социальную инженерию менее успешной. В Райффайзенбанке считают, что автоинформатор по определению выполняет информационно-справочную функцию и не требует от клиента дополнительного идентификатора. В Росбанке отметили, что прорабатывают вопрос введения идентификатора.