В банковской системе России в I квартале 2019 года было обнаружено 8 911 поддельных денежных знаков Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.



Традиционно чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов. Так, в первые три месяца текущего года были выявлены 6 220 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Фальшивых тысячных купюр было обнаружено 1 835 штук и 680 двухтысячных. При этом последние — низкого качества (были изготовлены на репрографическом оборудовании).

Поддельных банкнот иностранных государств за указанный период выявлено 523 штуки. Подавляющее большинство из них — доллары США (449). Также были обнаружены поддельные евро (61), китайские юани (12) и одна поддельная банкнота — фунт стерлингов Соединенного Королевства.