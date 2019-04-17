Продолжение снижения спроса россиян на наличную иностранную валюту в феврале 2019 года привело к сокращению чистого спроса на 20% по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2019 года» .



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) вырос в феврале по сравнению с январем 2019 года на 3%, до эквивалента 4 млрд долларов. Спрос на доллары снизился на 5%, на европейскую валюту — увеличился на 19%, составив 2,4 млрд и 1,4 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с январем на 6%, до 2 млрд долларов.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физические лица в феврале сняли 1,9 млрд долларов, что на 14% больше, чем месяцем ранее.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) выросло в феврале по сравнению с январем на 11% и составило 3,1 млрд долларов. Совокупное предложение долларов увеличилось на 16%, евро — практически не изменилось, составив 2,2 млрд и 0,8 млрд долларов соответственно. В феврале россияне продали банкам 1 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 19% по сравнению с январем). На валютные счета в банках РФ физлица в декабре зачислили 2,1 млрд долларов в эквиваленте (также плюс 8%).

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в феврале на 20% по сравнению с январем и составил 0,8 млрд долларов. Сокращение чистого спроса в большей степени было обусловлено трехкратным падением спроса на доллары США, в то время как на европейскую валюту он увеличился на 61%.