Даже через шесть лет номинальная зарплата в стране будет оставаться ниже, чем необходимо гражданам

Средняя номинальная зарплата в России в 2024 году превысит 63 тыс. рублей, говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2019—2024 годы, подготовленных Минэкономразвития, сообщают «Известия» . К уровню 2018 года, по подсчетам издания, она вырастет на 46% (в прошлом году показатель был на уровне 43,4 тыс. рублей).

В номинальном выражении ежегодный рост размера оплаты труда будет колебаться в диапазоне 5,8—6,8%, но темпы повышения составят 1,1—2,7% в год, говорится в обновленном макропрогнозе министерства. В 2019-м ведомство ожидает, что средняя зарплата достигнет 46,1 тыс. рублей.

При этом даже через шесть лет номинальная зарплата в стране будет оставаться ниже, чем необходимо гражданам. Ранее россияне заявили, что для достойной жизни им в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей.

Рост зарплат, по мнению Минэкономразвития, будет происходить за счет ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции (примерно по 4% каждый год), повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соответствие с увеличением прожиточного минимума, а также за счет роста производительности труда. Последний фактор будет влиять на размер оплаты труда за счет повышения квалификации работников.

В пресс-службе Минтруда вопросы «Известий» переадресовали в Минэкономразвития. В этом ведомстве не прокомментировали, какие сферы рынка труда станут локомотивом увеличения зарплат.

По мнению экспертов, драйвером роста оплаты труда в ближайшие годы могут стать сферы информационных технологий, логистики и перевозок, финансовая отрасль, а также приборостроения (особенно связанного с робототехникой). При этом зарплаты будут снижать для профессий, подразумевающих однотипные задачи, которые можно автоматизировать.