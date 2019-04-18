Банк России принял решение о сворачивании инструмента безотзывных кредитных линий (БКЛ), которые предоставляются игрокам для поддержания ликвидности. Об этом на форуме НФА «Казначейство-2019» заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, сокращение лимитов начнется уже 1 мая, это позволит снизить объем выделенных средств по кредитным линиям до нуля к 1 мая 2022 года.



«Ставки повысятся с 15 базисных пунктов до 50 базисных пунктов в год. Также установлен единый график сокращения максимально возможных кредитных лимитов для каждого банка. Это позволит снизить объем используемых линий до нуля к 1 мая 2022 года», — сказала Юдаева.

Безотзывные кредитные линии, добавила представитель ЦБ, стали подменой надлежащей практики управления риском ликвидности для отдельных банков.

