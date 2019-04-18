Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и ужесточающий в целом требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям.

Документом предлагается предоставить всем видам МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать это кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем.

Законопроект также устанавливает требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании — 5 млн рублей. Сейчас он составляет 10 тыс. рублей.

Также предлагается установить, что минимальная сумма займа, которую микрофинансовая компания вправе получить от инвестора-физлица, увеличивается в два раза — до 3 млн рублей.