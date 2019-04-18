Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления банк «Экспресс-Кредит». Он обвиняется в хищении средств на сумму 210 млн рублей, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, злоумышленник в 2015 году оформлял договоры о выдаче кредита аффилированным ему фирмам, а поступившие деньги обналичивал и похищал. Таким образом он присвоил более 210 млн рублей.