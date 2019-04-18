Страховку вкладчикам столичного банка «Аспект» будет выплачивать Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Как уточняется, РСХБ произведет расчеты со всеми категориями клиентов рухнувшего банка, чьи вклады подпадают под страховку, в том числе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (малыми предприятиями).

Прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты стартуют 22 апреля. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 19 апреля на сайте АСВ и 22 апреля в газете «Московский комсомолец».



Лицензия у банка «Аспект» была отозвана 12 апреля этого года.