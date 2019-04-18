Интернет-компания OZON запустила собственную неименную банковскую карту MasterCard World PayPass для своих клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Карта представляет собой платежный инструмент с привязанной к нему программой лояльности. Держатель карты получает кешбэк в виде баллов за покупки в любой точке мира: 3% за каждый купленный товар на OZON и 1,5% за покупки в других офлайн- и онлайн-магазинах. Баллами можно оплатить до 99% заказа на OZON по курсу 1 балл = 1 рубль, в том числе доставку.

К Ozon.Card привязано два счета: рублевый и балльный. Баллы начисляются при покупке товаров и сервисов, исключение составляют оплата ЖКУ, рекламные, финансовые и юридические услуги. В дальнейшем OZON будет предлагать повышенный кешбэк за определенные категории товаров.

Чтобы получить Ozon.Card, нужно заполнить анкету на сайте. Карта автоматически будет добавлена в корзину вместе с остальными покупками, после оплаты заказа клиент сможет забрать ее в собственных пунктах выдачи OZON, предъявив паспорт. В будущем карту можно будет получить и с курьером.

На данный момент Ozon.Card доступна в бета-режиме для 20 тыс. клиентов Москвы. В ближайшее время продукт станет доступен также для Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Твери, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара.