На встрече финансового уполномоченного Юрия Воронина с представителями страховщиков и ЦБ была названа стоимость обязательного присоединения участников рынка к работе службы с 1 июня, сообщает «Коммерсант». Расценки оказались вдвое выше ранее объявленных добровольных.

Так, присоединительная ставка назначена страховщикам в размере 30 тыс. рублей. В случае, когда финансовый уполномоченный принимает решение об удовлетворении требований потребителя, ставка составит 45 тыс. рублей, а при принятии решения об отказе в удовлетворении его требований страховщик платить не будет. Когда финансовый уполномоченный прекращает рассмотрение дела без вынесения решения в связи с урегулированием спора между сторонами или в связи с добровольным исполнением страховой компанией требований потребителя, размер ставки будет от 7,5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Страховщики прокомментировали, что видят в новых ценах хороший стимул не доводить дело недовольного клиента до рассмотрения финомбудсменом, а постараться решить спор с ним самостоятельно.