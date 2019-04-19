Россияне могут сдать биометрические данные в 4,6 тыс. отделений банков, следует из презентации ЦБ, представленной на конференции «Финтех-2019».



Сбор данных в Единую биометрическую систему начался 1 июля 2018 года. На данный момент услугу предоставляют 129 кредитных организаций. На первом этапе биометрия позволит российским клиентам дистанционно открывать банковские вклады, получать кредиты и совершать переводы.



Регулятор намерен в дальнейшем расширять возможности использования ЕБС, сообщил и. о. директора департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин. По его словам, биометрические технологии будут применяться, например, на транспорте и в телемедицине.

«У нас основной приоритет в том, чтобы сделать применение этих систем возможно широким», — сказал Зимин.

