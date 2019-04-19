На портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик» появились объявления о сдаче в аренду и продаже офисов, гостиниц, торговых помещений, складов, гаражей, машино-мест и других объектов коммерческой и нежилой недвижимости.

В том числе объектов коммерческой недвижимости, находящихся в залоге у Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации.

«Расширение каталога недвижимости, доступной в «ДомКлик», позволит нашим клиентам комплексно использовать возможности сервиса как для покупки, продажи и аренды жилья, так и для сделок с коммерческой недвижимостью», — отмечает директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Николай Васев.



Размещение объявлений на «ДомКлике» бесплатное.

Для привлечения дополнительного внимания клиентов и продвижения объявлений можно использовать платные тарифы «Премиум» и «Экспресс».